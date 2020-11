Tribunal de Seul condena a 40 anos de prisão homem que gravava e vendia vídeos sexuais

Um sul-coreano que geria salas de conversação por telemóvel foi condenado a 40 anos de prisão por ter chantageado dezenas de mulheres, incluindo menores, filmando cenas de sexo para vender a outros utilizadores.

O tribunal do distrito central de Seul condenou Cho Ju-bin, 24 anos, por violação à lei de proteção de menores e por ter montado uma rede criminosa, disse o porta-voz judicial Kim Yong Chan.

O tribunal considerou "o uso de vários métodos para chantagear um grande número de vítimas, com vídeos de conteúdo abusivo e sexual que eram distribuídos (...) revelando a identidade das vítimas infligindo danos irreparáveis".

Cho admitiu que enganou as vítimas ao filmar as cenas de sexo mas insistiu que não chantageou ninguém, o que obrigou as mulheres a testemunharem em tribunal.

Kim Yonh Chan disse que o tribunal decidiu "isolar Cho da sociedade" por um período prolongado considerando que as atitudes que tomou foram um crime muito sério.

Os procuradores pediram prisão perpétua do acusado sendo que o tribunal condenou o indivíduo a 40 anos de cadeia. Os advogados de Cho e os procuradores têm uma semana para apresentarem recurso.

Cho e sete cúmplices foram presos em junho por terem filmado 74 vídeos de caráter sexual, 14 dos quais com menores, e que foram depois distribuídos pela aplicação de mensagens por telemóvel Telegram durante 2019 e 2020.

Os utilizadores dos grupos de conversação pagavam para verem os vídeos. Os procuradores sul coreanos disseram que Cho mantinha uma rede de 38 membros.

Um dos cúmplices, de 16 anos de idade, foi condenado a 15 anos de cadeia por participar na rede montada por Cho.

"Obrigado por terem parado a vida de um diabo, (eu) já não conseguia parar", disse Cho aos jornalistas quando foi preso pela polícia de Seul no passado mês de março.

O caso fez espoletar a indignação pública na Coreia do Sul, um país que de acordo com os especialistas é demasiado permissivo com os casos de abuso sexual e onde a proteção das vítimas não é efetiva.

O Presidente sul coreano, Moon Jae-in, pediu uma investigação profunda e um castigo exemplar aos que operavam as salas de conversação com intenção de exercer chantagem e divulgarem vídeos de caráter sexual e privados.

Nos últimos anos, a Coreia do Sul tem enfrentado uma série de crimes sexuais e chantagens, incluindo a utilização de salas de conversação por internet e telemóvel para a venda de imagens que são captadas por pequenas câmaras instaladas em locais públicos ou edifícios.