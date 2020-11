Esqueleto de baleia com cerca de 5 mil anos encontrado na Tailândia

Foi descoberto na Tailândia um esqueleto de baleia quase intacto que se acredita ter entre 3.000 e 5.000 anos.

Com mais de 12 metros de comprimento, o esqueleto, que foi encontrado no início de novembro a 12 km da costa a oeste de Banguecoque, está muito bem preservado e em parte fossilizado.

Deverá ser um espécime baleia de Bryde e os cientistas querem agora analisá-lo e assim "abrir uma janela para o passado", nomeadamente na investigação sobre as alterações do nível do mar e da biodiversidade.

Em declarações à BBC, o especialista em mamíferos Marcus Chua da Universidade de Singapura, cladssificou a descoberta como "Uma raridade".

"Há poucos fósseis de baleias na Ásia, muito menos em tão boas condições de preservação", afirmou.

Nas imagens publicadas no Facebook pelo ministro do Ambiente da Tailândia, Varawut Silpa-archa, vê-se que os ossos estão praticamente intactos.

De acordo com o responsável, mais de 80% do esqueleto já foi recuperado. Só a cabeça tem um comprimento estimado de 3 metros.

Segundo o investigador Marcus Chua, esta descoberta permitirá saber mais sobre esta espécie e a sua evolução, se tem muitas diferenças em relação às atuais baleias de Bryde, bem como "as condições paleobiológicas e geológicas da época, incluindo a estimativa do nível do mar, os tipos de sedimentos e as comunidades biológicas contemporâneas da época".

"Uma descoberta que abre uma janela para o passado, logo que esqueleto seja datado", disse Chua.

Os ossos ainda têm de ser submetidos ao exame de carbono para serem datados e os resultados são esperados em dezembro.

O golfo da Tailândia tem uma história interessante nos últimos 10 mil anos, destaca o biólogo, uma vez que o nível do mar terá estado 4 metros mais alto que atualmente e tem uma muito grande atividade tectónica.

As baleias de Bryde, que vivem em todo o mundo em águas temperadas e tropicais, podem ser vistas nas águas da Tailândia e dos Açores, por exemplo..