Assassinato de cientista nuclear. Presidente do Irão considera que foi ato terrorista

O Presidente do Irão considera que a morte do cientista foi um ato terrorista.

Hassan Rouhani atribui o atentado ao que diz ser os "inimigos externos" do Irão.

Morte do cientista do setor nuclear

Um importante cientista do setor nuclear no Irão morreu esta sexta-feira na sequência de ferimentos depois de o veículo em que seguia ter sido atacado por "terroristas armados" perto de Teerão, anunciou o Ministério da Defesa em comunicado.

O homem - oficialmente identificado como Mohsen Fakhrizadeh, chefe do departamento de pesquisa e inovação do ministério - ficou "gravemente ferido" quando o seu carro foi alvejado por vários atacantes, que por sua vez foram atacados pela equipa de segurança do cientista, pode ler-se no comunicado, em que acrescenta que a equipa médica não o conseguiu reanimar.

Até ao momento, Israel recusou comentar o assassínio de Mohsen Fakhrizadeh, que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, invocou uma vez em conferência de imprensa dizendo para as pessoas se "lembrarem desse nome".

Há quase uma década que Israel é suspeito de realizar uma série de assassínios a cientistas nucleares iranianos.