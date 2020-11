UE qualifica de "ato criminoso" assassinato de cientista nuclear iraniano

A União Europeia (UE) qualificou este sábado como um "ato criminoso" o assassinato do cientista nuclear iraniano Mohsen Fakhrizadehnum ataque que ocorreu na sexta-feira, pedindo a "todas as partes" que mantenham a calma e evitem a escalada de violência.

"A 27 de novembro de 2020 em Absard, Irão, um funcionário do governo iraniano e vários civis foram mortos numa série de ataques violentos. Este é um ato criminoso e vai contra o princípio de respeito pelos direitos humanos defendido pela União Europeia", declarou numa nota o porta-voz do alto representante da União para as Relações Exteriores, Josep Borrell.