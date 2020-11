Atentado a base militar no Afeganistão provoca pelo menos 34 mortos

O balanço de mortos em dois atentados suicidas no Afeganistão, tiveram como alvo uma base militar e um líder provincial, subiu para 34 pessoas, divulgaram este domingo as autoridades afegãs.

Na província oriental de Ghazni, 31 soldados morreram e outros 24 ficaram feridos depois de um carro armadilhado embater contra uma base de comando do exército e explodir, segundo disse um oficial do conselho de segurança nacional do Afeganistão agência de notícias Associated Press (AP), sob condição de anonimato.

O ataque também foi confirmado pelo porta-voz do Ministério do Interior afegão, Tariq Arian, embora não tenha fornecido detalhes sobre as vítimas.

No sul do Afeganistão, um carro armadilhado teve como alvo o comboio de um líder do conselho provincial em Zubal, matando pelo menos três pessoas e ferindo outras 12, incluindo crianças.

O líder do conselho provincial, Attajan Haqbayat, sobreviveu ao ataque de hoje com ferimentos leves, embora um dos seus guarda-costas estivesse entre os mortos, disse o porta-voz da polícia provincial, Hikmatullah Kochai.

Os atentados acontecem no momento em que representantes do Governo afegão e o grupo extremista talibã mantêm conversas face a face no Catar pela primeira vez para encerrar a guerra de décadas no país.