“Elefante mais solitário do mundo” transferido de um zoo para uma reserva no Camboja

O elefante Kaavan vai ser este domingo transferido de avião para uma reserva no Camboja após anos de maus-tratos num jardim zoológico em Islamabad, no Paquistão, na sequência de uma campanha liderada pela cantora americana Cher.

A cantora chegou a Islamabad na semana passada para ficar com o elefante de 35 anos, que estava a ser maltratado, desencadeando uma "luta feroz" de ativistas dos direitos dos animais do Paquistão.

Cher, que contribuiu financeiramente para a transferência do animal, viaja este domingo para o Camboja para estar no país quando o animal chegar.

Esta semana, o primeiro-ministro, Imran Khan, encontrou-se com a artista de 74 anos para lhe agradecer pessoalmente.

Kaavan é considerado pela imprensa o elefante mais solitário do mundo, sendo o único elefante asiático do Paquistão, dado que, os outros são africanos.

Em maio deste ano, um tribunal paquistanês ordenou o encerramento do jardim zoológico dadas as “condições abismais” em que viviam os animais, submetidos a constante “neglicência”.

“Infelizmente o resgate chega tarde para dois leões que morreram no final de julho depois de tratadores atearem um fogo no recinto para os forçar a entrar nas caixas de transporte para serem transferidos para outro local”, contou Martin Bauer, porta-voz do grupo “Four Paws” ao The Guardian.