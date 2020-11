Alpinista britânica desaparecida nos Pirinéus há oito dias

Uma alpinista britânica desapareceu durante uma caminhada na cordilheira dos Pirinéus, na fronteira entre França e Espanha. Esther Dingley foi vista pela última vez a 22 de novembro, segundo indicação do seu parceiro Dan Colegate.

"Estou arrasado ao reportar que a minha amada Esther, a pessoa que me ensinou a sentir, está desaparecida. As equipas de busca e resgate não encontraram qualquer vestígio", escreveu Dan Colegate numa página onde o casal documentava as suas viagens e aventuras.