EUA anunciam sanções a empresa chinesa por ajudar regime venezuelano

Os EUA anunciaram esta segunda-feira a aplicação de sanções a uma empresa pública chinesa especializada em eletrónica, a quem acusaram de ajudar o regime venezuelano a censurar na internet os seus críticos.

O Departamento do Tesouro vai congelar os ativos que a China National Electronics Import and Export Corporation (CEIEC) tenha eventualmente nos EUA, bem como os de outras empresas em que esta participe com, pelo menos, 50% do capital.

As sanções incluem ainda a proibição d acesso ao sistema financeiro dos EUA

Segundo Washington, a CEIEC disponibiliza a sua capacidade à empresa pública de telecomunicações venezuelana, que bloqueou meios independentes, bem como transmissões do oposicionista Juan Guaido.

A China é um dos principais apoios e parceiros económicos da Venezuela, cujo presidente resiste à pressão dos EUA para o expulsar do poder.

No domingo realizam-se eleições legislativas com as quais o regime espera recuperar o controlo da Assembleia Nacional, única instituição controlada pela oposição