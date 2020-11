Realizou-se esta segunda-feira o funeral do chefe do projeto nuclear do Irão com honras de Estado.

A cerimónia no Ministério da Defesa foi reservada à familia e a militares por causa da pandemia. No entanto, foi transmitida para milhões de pessoas através da televisão estatal.

Mohsen Fakhrizadeh foi vítima de um atentado que Teerão atribui a Israel e promete vingança.

O oficial de segurança diz que o ataque foi remoto. Já Israel não comenta as acusações iranianas.