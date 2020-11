Vulcão indonésio liberta coluna de fumo de quatro quilómetros

Uma coluna de fumo e cinzas com mais de quatro quilómetros de altura tapa o céu da Indonésia. O Monte Ili Lewotolok, localizado na ilha Lembata, entrou em erupção este domingo e obrigou à evacuação de 28 aldeias nas redondezas. Não há registo de mortos ou feridos.

Perto de 2.800 pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas devido à erupção do vulcão. Também o aeroporto local foi fechado devido à coluna de fumo atinge muitas das regiões da ilha.

Desde outubro de 2017 que o Monte Ili Lewotolok tem registado períodos frequentes de atividade vulcânica. O aumento de intensidade registado este domingo fez com que o Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos alterasse o nível de risco para o segundo mais alto.

Atualmente há três vulcões em erupção na Indonésia: para além do Monte Ili Lewotolok, também Merapi, na Ilha Java, e Sinabung, na Ilha Sumatra, manifestaram atividade vulcânica.

A Indonésia está localizada no conhecido “Anel de Fogo do Pacífico”, uma região muito marcada por atividade vulcânica. Há mais de 120 vulcões ativos no arquipélago.