Atropelamento na Alemanha. Pelo menos 4 mortos, incluindo uma criança

Pelo menos quatro pessoas morreram atropeladas e 15 ficaram feridas após um veículo ter avançado sobre uma rua pedonal da cidade de Trier, no sudoeste da Alemanha, de acordo com os media locais.

Segundo a polícia, entre os quatro mortos, está uma criança. Não se sabe a idade.

O autarca Wolfram Leibe adiantou aos media locais que 15 pessoas ficaram feridas, das quais "algumas com ferimentos graves".

"Acabei de passar pelo centro da cidade e foi simplesmente horrível. Estava um sapato perdido no chão e rapariga a quem pertencia está morta", disse o autarca emocionado, citado pela agência Reuters, numa conferência de imprensa para fazer o ponto de situação.

O condutor foi detido pelas autoridades e o veículo apreendido. De acordo com a Polícia local, o detido é um homem de 51 anos, do distrito Trier-Saarburg, e está a ser interrogado pela polícia.

"Detivemos uma pessoa, um veículo foi apreendido. Duas pessoas morreram, de acordo com as indicações preliminares. Por favor, continuem a evitar o centro da cidade", escreveu a polícia na rede social.

Ainda não se sabem as razões ou motivações.

De acordo com o jornal local Trierischer Volksfreund, que cita uma testemunha, um Range Rover cinzento escuro seguia a alta velocidade e embateu em várias pessoas, que foram projetadas no ar. A mesma testemunha adiantou que o centro da cidade foi isolado e que helicópteros estavam a sobrevoar a área.

1 / 6 Harald Tittel 2 / 6 Sebastian Schmitz, lokalo.de 3 / 6 Harald Tittel 4 / 6 Harald Tittel 5 / 6 Sebastian Schmitz 6 / 6 Sebastian Schmitz, lokalo.de

No local do incidente, estavam membros da polícia e dos serviços de emergência. As autoridades aconselharam a população a manter-se afastada do centro da cidade e os encarregados de educação a irem buscar mais cedo os filhos à escola.

Trier fica a cerca de 200 quilómetros a oeste de Frankfurt, perto da fronteira com o Luxemburgo.