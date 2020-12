Nagorno-Karabakh. Turquia e Rússia criam centro de observação ao acordo de cessar-fogo

A Turquia assinou com a Rússia um acordo sobre o estabelecimento de um centro de observação conjunto para monitorizar o cessar-fogo no Nagorno-Karabakh, anunciou esta terça-feira o Ministério da Defesa turco.

"Foi assinado um acordo após negociações sobre as modalidades técnicas do estabelecimento e os princípios de funcionamento do centro conjunto turco-russo", indicou o organismo na rede social Twitter.