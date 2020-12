Comissária europeia dos Assuntos Internos vem a Lisboa reunir com o Governo

POOL New

A comissária europeia dos Assuntos Internos, Ylva Johansson, vai estar em Lisboa na quinta-feira para uma reunião com os ministros da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou esta quarta-feira a Comissão Europeia.

A visita da comissária insere-se na preparação da presidência portuguesa da União Europeia (UE), no primeiro semestre de 2021, e incidirá no aprofundamento de "formas de cooperação em assuntos como o Novo Pacto sobre a Migração e o Asilo", segundo um comunicado da representação da Comissão Europeia em Portugal.

O encontro da comissária com Eduardo Cabrita e Santos Silva, previsto para as 19:00, será seguido de declarações à imprensa da comissária e do ministro da Administração Interna.

Depois da visita a Lisboa da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no final de setembro, e excetuando a comissária portuguesa, Elisa Ferreira, Ylva Johansson é o primeiro elemento do executivo europeu a deslocar-se a Portugal para a preparação da presidência.