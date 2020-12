Morreu o ex-Presidente francês Giscard d'Estaing aos 94 anos

O ex-Presidente francês Valéry Giscard d'Estaing morreu esta quarta-feira aos 94 anos. A notícia está a ser avançada pelos media franceses.

Desde domingo que o ex-Presidente estava internado num hospital na cidade de Tours, no centro do país.

Giscard d'Estaing foi Presidente da França de maio de 1974 a maio de 1981, período durante o qual teve Jacques Chirac e Raymond Barre como primeiros-ministros.

O político conservador, também presidente da Convenção que redigiu o tratado constitucional europeu, tem estado recolhido, por causa do novo coronavírus, no castelo da sua família em Authon, no departamento de Loire.