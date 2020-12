"Tratamentos cruéis e doentes acorrentados às camas" nos hospitais psiquiátricos da Bulgária

O Conselho da Europa, que monitoriza os direitos humanos no continente, admitiu estar "profundamente preocupado" com o estado dos estabelecimentos psiquiátricos e sociais na Bulgária, onde foram detetados "tratamentos cruéis, falta de pessoal e doentes acorrentados às camas".

"Em todos os (seis) hospitais e estruturas de assistência social visitados" em agosto, a delegação do Comité Europeu para a Prevenção da Tortura (CPT) recebeu "denúncias de maus-tratos infligidos por funcionários a doentes e residentes", referiu o Conselho, em comunicado divulgado na terça-feira.

"Os funcionários assistentes foram verbalmente rudes" com os residentes, "empurraram-nos ou esbofetearam-nos, esmurraram-nos, pontapearam-nos e bateram-lhes com paus", adianta a organização pan-europeia com sede em Estrasburgo.