Luzes da árvore do Rockefeller Center já estão ligadas

Com 23 metros de altura e 11 toneladas, a mais famosa árvore de Natal do mundo, situada no Rockefeller Center, em Nova Iorque, acendeu as luzes esta quarta-feira, pelas 21:45 (02:45 em Lisboa).

O momento foi marcado pelo tradicional concerto de Natal na Quinta Avenida, mas, devido à pandemia, o acesso ao público foi vedado. O espetáculo foi transmitido em direto pelo canal televisivo NBS.

Em palco estiveram nomes como Dolly Parton, Jimmy Fallon, Kelly Clarkson, Brett Eldredge, Gwen Stefani e os Goo Goo Dolls.