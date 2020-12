Bulgária vai fechar 28 instalações psiquiátricas devido a maus tratos e crimes

A Bulgária vai fechar, até 2027, 28 estabelecimentos públicos para pacientes com incapacidades mentais e doenças psiquiátricas, mencionados num grave relatório do Conselho da Europa que denuncia más práticas e crimes, anunciou esta sexta-feira o Ministério Público.

"Violência por parte de funcionários, isolamentos, falta de higiene e odor a urina, uso de drogas não autorizadas", pode ler-se no comunicado de imprensa, no qual a Justiça búlgara confirma os maus-tratos denunciados pela organização pan-europeia com sede em Estrasburgo.