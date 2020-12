China vai construir 10 mil quilómetros de ligações ferroviárias até 2025

A China vai construir 10.000 quilómetros de ligações ferroviárias urbanas e interurbanas nos próximos cinco anos para melhorar o transporte em áreas que considera estratégicas para o desenvolvimento, anunciou esta sexta-feira o órgão máximo de planeamento económico chinês.

Segundo a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, as novas linhas visam modernizar as ligações na zona do delta do rio Yangtse, na região de Pequim-Tianjin-Hebei e na Área da Grande Baía.

Esta última região consiste numa megametrópole que integra Hong Kong e Macau e as principais cidades da província de Guangdong, no sudeste da China, visando criar uma área de inovação tecnológica e um centro financeiro mundial.

O "desenvolvimento coordenado dessas três regiões é uma das estratégias mais importantes do Partido Comunista Chinês (PCC) para consolidar o crescimento económico do país", acrescentou o órgão de planeamento.

"Estas regiões constituem aglomerados urbanos e metropolitanos mais importantes, pelo que é necessário desenvolver uma rede de transportes moderna, tendo o tráfego ferroviário como espinha dorsal", lê-se na mesma nota.

Pequim espera aprovar um total de 4.400 quilómetros de ferrovias ainda este ano, numa altura em que as autoridades do país decidiram aumentar os seus investimentos em infraestrutura, "para impulsionar a economia", informou o China State Railway Group em julho.

Daquela extensão, 2.300 quilómetros correspondem a linhas ferroviárias de alta velocidade. O país asiático representa já mais de metade das ligações de alta velocidade do mundo.

A China acelerou a retoma dos projetos ferroviários com um investimento em ativos fixos que atingiu 325,8 mil milhões de yuan (mais de 41.000 milhões de euros), no primeiro semestre deste ano, segundo a firma estatal.