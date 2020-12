Sonda chinesa Chang'e 5 traz as primeiras amostras lunares desde 1970

A sonda espacial chinesa Chang’e 5 já está a regressar à Terra, depois de ter recolhido amostras do solo lunar para análise. A chegada prevista é para o final do mês de dezembro, na região da Mongólia Interior, no norte da China.

Se a viagem correr bem, esta será a primeira que os cientistas obtêm novas amostras de rochas solares desde 1970, quando uma sonda soviética aterrou na Lua.

A nave chegou à Lua na terça-feira e demorou dois dias a recolher rochas e amostras de solo até dois quilos. O objetivo é aumentar o conhecimento em relação a outros corpos celestes do sistema solar.