Jovem devolve 200 cartas de amor escritas na II Guerra Mundial

Quando centenas de cartas de amor foram entregue num centro de reciclagem, em França, a jovem que as recebeu soube que não podia destruir aquelas recordações. Com a ajuda do Twitter, Cécile Filippi conseguiu entregar a correspondência aos familiares do casal.

Entre 1942 e 1945, Pierre escreveu quase 200 cartas para a sua amada Aimée.

“Quando vejo passar dias tão lindos, em que poderíamos passar a nossa juventude em paz, parece que o que perco é mais do que sangue, minha pequena Aimée, não podes imaginar como estou com medo e como estou doente de aqui estar”, escrevia o jovem soldado.

A história que ficou imortalizada nestas cartas teve um final feliz: depois da guerra, Pierre e Aimée casaram-se e tiveram duas filhas. Enquanto viviam o seu amor em família, as cartas ficaram esquecidas no sótão da habitação, perto de Saint-Jean-d'Angély, no sudeste de França.

A casa foi entretanto vendida e o comprador encontrou a caixa onde tinham sido guardadas as cartas. Sem olhar para o conteúdo, acabou por entregá-la no centro de reciclagem onde Cécile Filippi trabalha. As cartas emocionaram a jovem de 25 anos que decidiu pôr mãos à obra e publicou um apelo no Twitter.

“Eu trabalho num centro de reciclagem e um homem veio trazer-nos uma caixa cheia de cartas endereçadas a uma certa Aimée Randonnet. Ajude-me a encontrar os seus filhos/netos. Não quero que vão para o lixo”, escreveu a jovem no Twitter.

Cécile tinha pouca esperança de conseguir encontrar a família de Pierre e Aimée, mas em menos de 24 horas a sua publicação foi partilhada mais de 12 mil vezes.

Jean-Christophe Popinot, um sobrinho-neto do casal, viu a publicação e fez com que a caixa chegasse a Claudine, a única filha viva do casal, que “nem sabia da existência dessas cartas”. Os familiares foram buscá-las ao centro de reciclagem logo o dia seguinte.

A história de amor dos pais está agora a ser partilhada com a família. Claudine “está a ler as cartas com os seus filhos e netos” e ficou a saber que o seu pai era também um poeta. “Algumas cartas terminam em verso, numa ode ao seu amor”, conta Jean-Christophe Popinot na sua conta de Twitter.