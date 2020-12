Maior ilha de areia do mundo arde desde outubro

As autoridades australianas mandaram evacuar os habitantes das duas cidades da ilha Fraser, a maior ilha de areia do mundo, por causa dos incêndios florestais que consomem a região desde outubro. O fogo está a destruir toda a fauna e flora da ilha, que é património da humanidade.

Os incêndios já destruíram metade da floresta tropical da ilha e o fogo deixou a região sem electricidade e sem comunicações. O vento forte, e a vaga de calor, com temperaturas acima dos 40 graus, estão a dificultar o trabalho das centenas de bombeiros envolvidos no combate às chamas, que contam com o apoio de mais de 20 aviões e helicópteros.

A Austrália está há meses a braços com violentos incêndios que, em várias zonas do país, já destruíram mais de 24 milhões de hectares de florestas e terrenos agrícolas, e mataram, pelo menos, 33 pessoas.

Os ambientalistas dizem que é impossível calcular o número de animais mortos pelos fogos mas que serão, seguramente, muitos milhões. Entre eles, milhares de coalas que não conseguiram sobreviver.