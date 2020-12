Covid-19. Papa Francisco fez homenagem privada à Imaculada Conceição devido à pandemia

O Papa Francisco foi esta terça-feira de manhã à Praça de Espanha, no centro de Roma, onde realizou uma homenagem privada à Imaculada Conceição, por a pandemia impedir a celebração daquele tradicional ato de devoção.

Às 07:00, o líder da Igreja Católica foi à Praça de Espanha para um ato de veneração privada da Imaculada Conceição, informou hoje o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

"Com as primeiras luzes da madrugada, à chuva, colocou um ramo de rosas brancas na base da coluna onde se encontra a estátua da virgem e dirigiu-se a ela em oração, para que olhasse com amor por Roma e os seus habitantes", deixando ainda uma palavra a todos os que "sofrem de doenças e de desânimo" no mundo.