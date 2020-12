Maior iceberg do mundo pode colidir com a ilha da Geórgia do Sul

O maior icebergue do mundo poderá colidir com a remota ilha britânica da Geórgia do Sul, no Atlântico sul.

São mais de quatro mil metros quadrados de gelo, há dois anos à deriva, desde que o icebergue se desprendeu da Antártida. Foi agora localizado pela Força Aérea britânica a cerca de 150 quilómetros sudoeste da ilha, conhecida como "o cemitério" dos icebergues da Antártida.

Uma eventual colisão ameaça a fauna local, especialmente pinguins e focas que usam esta área de preservação ambiental para alimentar as crias.

O choque pode ainda arrasar com a vida marinha no fundo do mar e bloquear as rotas migratórias de várias espécies, como os albatrozes.