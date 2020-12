Portugal sobe oito lugares no Índice de Desempenho das Alterações Climáticas

Os primeiros três lugares da lista estão vazios, porque os países estão longe das metas climáticas definidas. Portugal, subiu oito lugares no índice, em relação a 2018, foi o terceiro país a registar a maior subida, ocupa agora a 17ª posição.

A subida é positiva, mas a associação Zero diz que é preciso mais, sobretudo, no que toca a energias renováveis.

O Índice de Desempenho das Alterações Climáticas, que avalia as políticas de proteção do clima em 57 países, responsáveis por 90% do total das emissões de gases com efeito de estufa foi divulgado a dias da comemoração do quinto aniversário do Acordo de Paris.

Os assuntos ambientais vão ser discutidos no Conselho Europeu, nos próximos dias e vão tomadas várias decisões sobre as metas climáticas para a Europa para 2030.