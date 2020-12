Os serviços de mensagens do Facebook e do Instagram estão, desde cerca das 09:30 desta quinta-feira, com problemas em toda a Europa, incluindo Portugal.

Milhões de utilizadores estão a reportar falhas e queixam-se de não conseguir enviar mensagens.

As dificuldades estão a ser registadas no Downdetector, um site que permite verificar em tempo real problemas e falhas em vários serviços.

Apesar dos problemas, o WhatsApp, que também pertence ao Facebook, está a funcionar normalmente.