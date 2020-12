Automobilista atropela manifestantes do protesto Black Lives Matter nos EUA

Um veículo avançou sobre cerca de 50 pessoas que protestavam contra a discriminação racial e a violência policia, um protesto incluído no movimento Black Lives Matter, esta sexta-feira no bairro de Manhattan, em Nova Iorque.

Várias pessoas ficaram feridas, avança o departamento da polícia de Nova Iorque. Ainda não se sabe quantas pessoas foram transportadas para o hospital. Segundo a AFP, o condutor do automóvel foi detido no local, de acordo com a mesma fonte

O incidente acontece às 16:00 (21:00 em Lisboa) e o veículo ainda se encontra no local. As autoridades ainda não especificaram se foi um acidente ou ação intencional.