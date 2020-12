Pelo menos 6 feridos em atropelamento durante protesto do movimento "Black Lives Matter"

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, na sexta-feira, na sequência de um atropelamento enquanto decorria uma manifestação do movimento "Black Lives Matter", em Manhattan, Nova Iorque, nos Estados Unidos, anunciou o Departamento da Polícia daquela cidade.

Várias testemunhas disseram aos jornalistas que estão no local que o protesto estava a atravessar a intersecção entre a 39th Street e a Third Avenue (uma zona do centro de Manhattan, localizada a cerca de um quilómetro do Empire State Building), pelas 16:00 locais (21:00 em Lisboa), quando o automóvel foi contra a multidão.

O Departamento de Bombeiros de Nova Iorque disse que seis pessoas foram transportadas para unidades hospitalares da cidade.

As circunstâncias nas quais o incidente ocorreu ainda não são claras, mas a polícia adiantou que o condutor era uma mulher e que foi intercetado pouco depois de atravessar a multidão com o carro.

A mulher foi detida e está a ser interrogada, acrescentam as autoridades.

Imagens e vídeos a circular nas redes sociais mostram que a polícia fez um cordão em torno do local para impedir a aproximação de curiosos e pelo menos uma pessoa estava a ser transportada numa maca para uma ambulância.