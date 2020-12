Guia Michelin distingue 21 restaurantes espanhóis pela preocupação com sustentabilidade

O Guia Michelin Espanha e Portugal 2021 distingue 21 restaurantes, todos espanhóis, com a estrela verde, uma nova categoria que pretende "recompensar os esforços" dos restaurantes que se empenham na sustentabilidade.

"Em linha com a luta global por um mundo mais sustentável, o Guia Michelin posiciona-se e reconhece restaurantes e chefs que estão particularmente empenhados em defender o ambiente com a sua nova distinção, a Estrela Verde Michelin, que procura recompensar os esforços destes estabelecimentos e fazer eco das melhores práticas gastronómicas no campo da sustentabilidade", anunciou hoje a organização, na gala de apresentação da edição do próximo ano do guia ibérico, transmitida a partir de Madrid.