Marcelo enaltece participação portuguesa na ONU

No dia em que se celebram os 75 anos da adesão de Portugal à Organização das Nações Unidas (ONU), Marcelo Rebelo de Sousa destacou a participação portuguesa na organização, em particular pelo papel de António Guterres como secretário-geral.

“Temos a confiança que, num novo tempo a despontar, possam vir a ser realidades os propósitos determinados de António Guterres – e com ele de um sem número de Estados, povos e cidadãos do mundo – para que as Nações Unidas possam conhecer uma nova vida a caminho do seu centenário. Portugal está e estará sempre na primeira linha dessa luta”, disse o Presidente da República no discurso.