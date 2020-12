Vários serviços da Google, nomeadamente o Youtube, o Gmail e o Google Drive ficaram inoperacionais a partir das 11:30 horas desta segunda-feira. Até ao momento, os serviços da Google em Portugal não foram afetados.

De acordo com o site DownDetector, que monitoriza interrupções na operação, mais de 12 mil utilizadores do Youtube foram afetados em várias partes do mundo, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e Índia.

A Alphabet Inc, dona da Google, ainda não prestou um esclarecimento.