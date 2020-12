Polícia moçambicana detém 46 imigrantes etíopes dentro de contentores

A polícia moçambicana deteve 46 imigrantes ilegais etíopes que estavão dentro de contentores em camiões de longo curso na província de Tete, interior oeste do país, junto à fronteira com o Maláui, anunciou a corporação.

Além dos imigrantes, foram detidos o motorista e um alegado facilitador de imigração ilegal, segundo fonte policial citada hoje pela Rádio Moçambique.

Foram ainda apreendidos três camiões e respetivos contentores, bem como um milhão de kwachas, moeda do Maláui, equivalente a 1.075 euros.

A detenção de estrangeiros e suspeitos da autoria do crime de imigração ilegal é frequente na província de Tete, num contexto por vezes com consequências fatais.

Em março, 64 imigrantes etíopes foram encontrados mortos por asfixia no contentor de um camião juntamente com 14 sobreviventes, entretanto repatriados, depois de atravessarem ilegalmente a fronteira do Maláui para Moçambique.

Dois dos sete arguidos no caso foram condenados em outubro pelo Tribunal Judicial da província de Tete.

O motorista da viatura foi condenado a oito anos de prisão, enquanto um guia do grupo foi sentenciado com nove anos, ambos pela prática de homicídio involuntário.