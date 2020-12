Seis crianças e um adulto morreram após carro cair ao rio no Brasil

Sete pessoas, incluindo seis crianças, morreram quando o veículo em que viajavam caiu dentro de um rio em Campos de Goytacazes, município do estado brasileiro do Rio de Janeiro, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira. O veículo, no qual viajavam nove pessoas, todas da mesma família, ficou submerso nas águas do rio Ururaí depois de o motorista, ao tentar desviar-se de uma bicicleta, perder o controlo do carro em uma ponte.

Segundo os bombeiros, dois adolescentes, de 14 e 18 anos, foram resgatados com vida, mas com alguns ferimentos, depois de conseguirem sair do carro pelas janelas.

AS vítimas foram levadas a um hospital em Campos de Goytacazes.

Vítimas mortais

Inicialmente os bombeiros encontraram apenas os corpos de cinco vítimas presas dentro do carro.

O primeiro corpo, de uma criança, foi encontrado pouco antes da meia-noite eira pelos mergulhadores e o último na manhã desta terça-feira, quando as buscas foram reiniciadas.

Os seis menores que morreram, dois meninos e quatro meninas, tinham entre 2 e 12 anos. Quatro eram irmãos e os outros dois eram primos.

O motorista do veículo, o único adulto morto, era amigo da família.