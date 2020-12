Câmara de Paris multada por ter demasiadas mulheres em cargos relevantes

POOL New

A Câmara Municipal de Paris foi multada em 90 mil euros por ter mais de 60% de mulheres em cargos de gestão. A multa faz parte de uma iniciativa do Ministério da Função Publica que acusa o município de violar as regras nacionais sobre a igualdade de género.

Nos cargos de relevantes do executivo camarário liderado por Anne Hidalgo, presidente da Câmara de Paris, há 11 mulheres e apenas cinco homens, o que representa 69% do género feminino. No entanto, a regra implementada em 2013 determina que haja um limite máximo de 60% de nomeações para apenas um género.

A autarca de Paris considera a penalização aplicada ao município “injusta” e “absurda”. Anne Hidalgo declarou que irá pessoalmente, juntamente com as mulheres que compõem a administração, entregar o cheque ao Governo francês.