Navio nuclear russo danificado navega no Atlântico de regresso a casa

O porta-contentores russo a propulsão nuclear Sevmorput, que contornava o continente africano para sul no Atlântico, teve uma avaria e está a regressar a São Petersburgo para ser reparado, indicou a agência nuclear russa Rosatom.

Num comunicado enviado na terça-feira à agência France Presse, a Rosatom refere que "o navio começou a dirigir-se a 2 de dezembro para o porto de São Petersburgo, a uma velocidade de dez nós".

Segundo o 'site' MarineTraffic, o navio encontra-se atualmente entre as ilhas Canárias e a costa de Marrocos.

Numa nota divulgada na segunda-feira, a associação francesa de defesa do ambiente Robin dos Bosques expressou preocupação em relação ao trajeto do Sevmorput, listando os 14 países europeus ao largo dos quais passará a caminho de São Petersburgo, onde se espera que chegue no final do ano.

A associação refere que a travessia ocorre "na pior altura das tempestades de inverno no Atlântico Norte" e que "não está previsto qualquer dispositivo coordenado entre os países da União Europeia para enfrentar a eventual deriva desta central nuclear flutuante e designar um possível porto de abrigo".

A Rosatom afirmou que o navio tem "todas as condições de navegabilidade" e que o reator nuclear "funciona normalmente", após "reparações no sistema de hélice e leme", cuja avaria tinha forçado a paragem ao lado de Angola.

O Sevmorput é o único porta-contentores russo a propulsão nuclear em atividade. Com 260 metros de comprimento, iniciou o serviço em 1988 e foi alvo de uma profunda reparação e modernização em 2016.