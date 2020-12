Tribunal francês condena os 14 arguidos do ataque à revista Charlie Hebdo

Foram condenados os 14 acusados do ataque, em janeiro de 2015, à redação da revista satírica Charlie Hebdo que causou a morte a 12 pessoas. O veredicto foi conhecido esta quarta-feira, quase três meses e meio depois do início do processo judicial.

Dos 14 culpados, apenas 11 estiveram em tribunal, uma vez que três fugiram para a Síria logo depois dos ataques. A justiça francesa descartou o crime de terrorismo a seis dos arguidos. As penas de prisão aplicadas vão dos quatro aos 30 anos.

A decisão tomada pelo tribunal inclui ainda os ataques perpetuados nos dias seguintes a um supermercado judaico, onde morreram quatro pessoas, e a uma agência da polícia municipal em Montrouge, onde morreu uma agente.

Durante o julgamento, mais de 150 testemunhas e especialistas tentaram reconstituir os atentados que aconteceram na sequência da publicação da caricatura do profeta Maomé.

Nenhum dos autores materiais dos atentados ao jornal satírico, ao supermercado judaico e a uma agência da polícia municipal estão vivos. Foram abatidos nos próprios dias dos ataques. Os condenados respondem por participação em organização terrorista criminosa e por cumplicidade, apoio logístico, financeiro ou material.