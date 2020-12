Cruz Vermelha pede ajuda para as Honduras após furacões Eta e Lota

A Cruz vermelha pediu ajuda internacional para as Honduras depois da passagem dos furacões Eta e Lota. Mais de 100 pessoas morreram e há cerca de quatro milhões de desalojados.

As chuvas fortes causaram inundações que deixaram comunidades inteiras debaixo de água. As tempestades assolaram a região no mês passado, mas ainda é visível o rastro de destruição.

A rainha de Espanha é uma das figuras internacionais que está a apoiar a região, a onde chegou na passada segunda-feira para prestar serviço humanitário.