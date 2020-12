Josef Aschbacher será o próximo diretor-geral da Agência Espacial Europeia

ESA

O cientista austríaco Josef Aschbacher, que chefiou programa europeu de observação da Terra Copernicus, será o próximo diretor-geral da Agência Espacial Europeia (ESA), anunciou hoje a agência.

Josef Aschbacher vai assumir durante quatro anos a direção da ESA, substituindo o professor Jan Wörner, cujo mandato termina em 30 de junho de 2021, revelou a agência em comunicado.

Atualmente, o cientista austríaco é diretor de Programas de Observação da Terra da agência europeia e chefe do centro europeu de Observação da Terra (ESRIN), cargo que assumiu em 2016.

Josef Aschbacher, com 58 anos, é doutorado em Ciências Naturais pela Universidade de Innsbruck, na Áustria e iniciou a sua carreira na ESA em 1990, no ESRIN.

Entre 1991 a 1993 esteve destacado no Instituto Asiático de Tecnologia em Bangkok, na Tailândia, como representante da ESA no Sudeste Asiático e quando regressou à Europa trabalhou até 2001 no Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia.

Em 2001 regressou à sede da agência europeia, em Paris, onde foi o principal responsável pelo avanço do programa europeu de observação da Terra Copernicus, enquadro coordenador do programa, tendo-se tornado chefe do departamento em 2006.

A partir de julho do próximo ano, Josef Aschbacher assume um novo desafio, com a direção de uma agência com um orçamento de mais de 6,6 mil milhões de euros em 2020, com atividades que vão desde a monitorização do planeta Terra ao sistema de posicionamento por satélite Galileo, passando pela investigação, transporte espacial e futuras missões à Lua e depois a Marte.