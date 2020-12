Mais de 1.000 carros retidos em autoestrada no Japão devido a um forte nevão

Mais de mil veículos ficaram retidos numa autoestrada no Japão. Uma forte queda de neve deixou intransitável parte da ligação entre a capital Tóquio e a cidade de Niigata.

O nevão afetou sobretudo as regiões da costa do mar do Japão e a neve chegou nalguns casos a atingir mais de dois metros de altura.

Mais de 10.000 famílias ficaram isoladas, sem luz e com dificuldades de comunicação.

O Governo japonês decidiu pedir ajuda às forças armadas, na distribuição de comida, cobertores e combustível. As previsões apontam para que as condições meteorológicas se mantenham pelo menos até sexta-feira.