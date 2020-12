Parlamento francês prolonga medidas antiterrorismo até julho de 2021

O Parlamento francês aprovou esta quinta-feira o prolongamento até julho de 2021 de controversas medidas de segurança inscritas na lei antiterrorismo daquele país, em vigor desde novembro de 2017 e fortemente criticadas pelos defensores das liberdades civis.

Buscas e visitas domiciliárias, medidas individuais de controlo, estabelecimento de perímetros de segurança e encerramento de locais de culto são medidas previstas na lei antiterrorismo e que têm gerado contestação em França.

Organizações de defesa das liberdades civis têm denunciado estas medidas ao longo dos últimos três anos, argumentando que estas são inspiradas diretamente no estado de emergência que foi decretado pelas autoridades francesas na noite dos ataques terroristas de 13 de novembro de 2015, que mataram 130 pessoas em Paris, e que foram então classificados como os piores ataques em solo francês desde a II Guerra Mundial.

Quando entrou em vigor, no início de novembro de 2017, a lei antiterrorismo francesa pôs fim ao estado de emergência que vigorava no país.

O texto hoje adotado pelos parlamentares franceses prevê igualmente uma prorrogação até 31 de dezembro de 2021 de medidas relacionadas com os serviços de informações.

Para a ministra delegada junto do ministro do Interior, Marlène Schiappa, as disposições da lei antiterrorismo permanecem "totalmente atuais", num momento em que a ameaça extremista ressurgiu significativamente no país com a degolação do professor francês Samuel Paty em outubro passado nos arredores de Paris por um jovem radicalizado e com o ataque na Basílica de Notre-Dame de Nice, ocorrido 15 dias depois da morte do docente e que fez três vítimas mortais.

Segundo Marlène Schiappa, estas medidas combinam "a eficácia da ação antiterrorista com a preservação das liberdades".

A Assembleia Nacional (câmara baixa do Parlamento francês), que tem a última palavra sobre estas matérias, decidiu suprimir os adiantamentos feitos pelo Senado (câmara alta) que chegou a votar, contra o parecer do Governo, a perpetuação definitiva das controversas medidas inscritas na lei antiterrorismo, por considerar que estas tinham provado a sua eficácia.