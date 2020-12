Tempestade de neve afeta mais de 60 milhões de pessoas nos EUA

O nordeste dos Estados Unidos foi atingido na quarta-feira por um forte nevão que colocou em causa a circulação rodoviária e o funcionamento dos centros de teste à covid-19. Catorze estados têm avisos meteorológicos ativos e mais de 60 milhões de pessoas estão a ser afetadas.

Washington, Pensilvânia, Nova York, Nova Jersey e Massachusetts foram os estados mais afetados. Perante a possibilidade de uma falha energética, as empresas deste ramo viram-se obrigadas a reforçar com urgência o serviço e os recursos humanos para que não faltasse energia.

De acordo com os jornais norte-americanos, alguns centros de testes à covid-19 no estado de Nova York e Rhode Island foram mesmo forçados a encerrar na tarde de quarta-feira. No entanto, o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Alex Azar, disse que as autoridades deveriam monitorizar de perto as previsões do tempo e garantir a distribuição das vacinas.

A tempestade já causou duas mortes num acidente de viação, de acordo com a CBS, que envolveu dezenas de carros no centro da Pensilvânia.

De acordo com o site da FlightWare, segundo a BBC, cerca de 1.500 voos já foram cancelados e alguns serviços ferroviários também foram suspensos.

Segundo os especialistas, a tempestade deverá durar até esta quinta-feira e segundo as previsões poderá tornar-se na maior tempestade de neve da história dos Estados Unidos, ultrapassando o recorde de 1961.