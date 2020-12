Terrorista neutralizado no comboio Thalys condenado a prisão perpétua

A justiça francesa condenou esta quinta-feira a prisão perpétua o marroquino Ayoub El Khazzani, um atirador neutralizado por passageiros durante uma viagem do comboio de alta velocidade Thalys entre Amesterdão e Paris, em agosto de 2015, o que evitou um massacre.

O Tribunal Criminal de Paris condenou também três cúmplices desse ataque a penas de sete, 25 e 27 anos de prisão, cujo processo teve início a 16 de novembro.

Em 21 de agosto de 2015, Khazzani, então com 25 anos, apanhou esse comboio Thalys, que partira de Amsterdão, na gare de Bruxelas, com uma bolsa na qual carregava uma metralhadora 'kalachnikov', uma pistola, uma faca e 300 munições com as quais, segundo a acusação, pretendia cometer um massacre.

Foi travado por passageiros, entre os quais dois soldados norte-americanos que estavam de férias.