Bebé de três meses morre à passagem do ciclone Yasa pelas ilhas Fiji

Nas ilhas Fiji pelo menos duas pessoas morreram e dezenas de casas ficaram destruídas à passagem do ciclone Yasa. As autoridades já confirmaram que as vítimas mortais são um homem de 40 anos e um bebé de três meses.

As rajadas de vento chegaram aos 345 km/h e levaram pela frente tudo o que encontraram. O cenário de destruição conta com árvores derrubadas, aldeias inundadas, estradas cortadas e telhados de casas completamente destruídos.

A tempestade atingiu em força aquela que é a segunda maior ilha de Fiji. Dezenas de casas ficaram sem eletricidade e sem comunicação. As autoridades confirmam que há milhares de deslocados e que os danos continuam a ser apurados.

Numa altura em que o ciclone está a perder força teme-se, ainda assim, que o número de vítimas possa aumentar.