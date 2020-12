Brasil. Carro incendeia-se após telemóvel explodir lá dentro

Uma câmara de videovigilância captou o momento em que o fumo proveniente de chamas começou a sair de um carro deixado ao sol em Brasília, na capital brasileira, depois de um telemóvel se ter incendiado e, de seguida, explodido.







O incêndio foi apagado por um funcionário de um prédio situado em frente ao parque de estacionamento, onde o carro estava.

Em entrevista ao portal de notícias G1, Demervaldo Souza de Aquino explicou que o alarme do carro foi o que o alertou para a situação. Quando se aproximou, percebeu que o telemóvel estava a arder em cima do tablier do carro e, pouco depois, explodiu.

Como estava fechado, o funcionário teve de partir o vidro do carro para conseguir apagar as chamas.

O dono do carro, um eletricista, estava a fazer um serviço num dos apartamentos e só percebeu o que tinha acontecido quando chegou junto do veículo. Ao portal de notícias brasileiro, confessou que se tinha esquecido do telemóvel no carro e que, depois disto, nunca mais se irá esquecer.