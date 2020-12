Desde o século XVII que Júpiter e Saturno não estavam tão próximos

Uma vez a cada 20 anos, as órbitas de Júpiter e Saturno levam-nos a passar quase lado a lado. Mas esta ano será a primeira vez, desde a época do astrónomo Galileu Galilei, que os astros podem ser vistos tão próximos um do outro.

Da perspetiva terrestre, os dois planetas estarão a apenas um décimo de grau de distância, o que representa cerca de um quinto da largura da Lua. Este fenómeno raro pode ser visto a olho nu (se a meteorologia o permitir), na próxima segunda-feira, por volta das 22h30, hora de Lisboa. Poderá procurá-los na direção sudoeste, perto do horizonte.

“O que é o mais raro é a conjunção ocorrer no nosso horário noturno”, diz à Associated Press David Weintraub, professor de astronomia na Universidade de Vanderbilt, no Tennessee, Estados Unidos. “Acho que é justo dizer que tal evento tipicamente pode ocorrer uma vez na vida de uma pessoa, e acho que ‘uma vez na vida’ é um teste bastante bom para saber se é algo que merece ser apelidado de raro ou especial”, acrescenta.

A última vez que Júpiter e Saturno estiveram a poucos graus de distância foi em julho de 1623. Nessa altura, os planetas passaram ainda mais juntos do que a distância a que estarão na próxima segunda-feira. No entanto, este fenómeno foi praticamente impossível de ver porque ocorreu demasiado perto do Sol.

Antes disso, a aproximação dos dois planetas só ocorreu em março de 1226, num fenómeno consideravelmente mais visível do que o seu sucessor.

A aproximação dos dois planetas tem sido possível de observar há várias semanas. Apesar de parecerem próximos, os dois planetas estão a mais de 730 milhões de quilómetros de distância um do outro. Por ser maior e estar mais próximo da Terra – a cerca de 890 milhões de quilómetros –, Júpiter aparece mais brilhante.