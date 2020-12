O Governo de Itália anunciou um confinamento nacional durante as festividades do Natal e do Ano Novo para evitar novos contágios.



As lojas não essenciais têm de encerrar entre os dias 24 e 27 de dezembro, 31 e 3 de janeiro e também nos dias 5 e 6.

Nestes dias os italianos só podem viajar por motivos de trabalho, saúde ou emergência.

O primeiro-ministro italiano apela ao sentido de responsabilidade dos cidadãos e reconhece que a decisão não foi fácil de tomar.