"As chamas da infelicidade." A fotografia do ano da UNICEF

A imagem de crianças refugiadas a fugirem das chamas do incêndio que devastou em setembro passado o campo de Moria, na ilha grega de Lesbos, foi a escolhida pela UNICEF para ser a fotografia do ano, foi divulgado esta terça-feira.

Sob o título "As chamas da infelicidade", a imagem captada pelo repórter fotográfico grego Angelos Tzortzinis mostra, em primeiro plano, duas crianças, uma delas transporta a outra (mais pequena) ao colo, que estão a fugir do sobrelotado campo de Moria, que em 09 de setembro deste ano foi atingido por um violento incêndio que deixou 13 mil pessoas, incluindo 4.000 menores, sem abrigo.

Segundo a delegação alemã do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que é responsável pela promoção deste concurso, a imagem vencedora "é um momento parado no tempo que capta a coragem e a incredulidade das crianças" e a respetiva "vontade de ajudar os outros perante uma grande adversidade".

"Entre as muitas fotografias deste inferno, as imagens mais impressionantes do sofrimento das crianças foram tiradas por Angelos Tzortzinis. Imagens de crianças com máscaras respiratórias, caminhando de mãos dadas através de nuvens de fumo. Imagens de momentos de choque e de colapso, de horror e de choro", descreveu a UNICEF na sua página eletrónica em que é possível ver a fotografia escolhida.