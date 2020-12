Síria. EUA aplicam sanções à primeira-dama e ao Banco Central Sírio

Os Estados Unidos impuseram sanções a Asma al-Assad, mulher do Presidente sírio, Bashar al-Assad, bem como a vários familiares e responsáveis governamentais, além do Banco Central Sírio e a um total de nove empresas do país árabe.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, anunciou em comunicado as sanções contra a primeira-dama síria pelos "seus esforços para obstruir uma solução para o conflito sírio".

Asma al-Assad "liderou esforços em nome do regime para consolidar o poder político e económico, incluindo o que chama de organizações de caridade e organizações da sociedade civil", afirmou Pompeo.

Os EUA sancionaram também vários familiares da mulher do Presidente sírio, como o seu pai, Fauaz Ajras, a sua mãe, Sahar Otri Ajras, o seu irmão Firas al-Ajras e o seu tio Iyad al Ajras, todos eles residentes em Londres e com nacionalidade britânica.

As sanções acontecem de acordo com a Lei César - pseudónimo do fotógrafo da polícia militar síria que desertou com 55.000 imagens digitais de 11.000 detidos mortos - aprovada em 2019 e que entrou em vigor no verão passado.

Segundo essa lei, o Congresso dos EUA autorizou a imposição de sérias sanções económicas para promover a responsabilidade pelos "atos brutais contra o povo sírio por parte do regime de Al-Assad e seus aliados estrangeiros".

Asma al-Assad já tinha sido sancionada em junho

Asma al-Assad já tinha sido sancionada em junho passado pelo governo norte-americano, assim como o Presidente sírio e o seu filho mais velho, Hafez, sob essa regra.

Outras pessoas ao redor de Al-Assad designadas hoje pelas autoridades norte-americanas são o comandante da Inteligência Militar síria, o general Kifah Mulhem, "pelo seu papel como um dos arquitetos do sofrimento do povo sírio" e por evitar um cessar-fogo no país, segundo o comunicadonorte-americano.

Paralelamente, o Departamento do Tesouro impôs sanções ao Banco Central da Síria, assim como a um dos principais assessores de Bashar al-Assad, Lina al-Kinayeh, e ao seu marido, o deputado Mohammed Masouti e contra nove empresas vinculadas ao governo de Damasco.

Como resultado dessas sanções, todas as propriedades e bens ativos pertencentes a esses indivíduos que estão nos EUA ou sob posição ou controlo dos norte-americanos serão bloqueados.

Além disso, os cidadãos dos EUA estão proibidos de negociar com os indivíduos sancionados.

Na nota, Pompeo recordou que na última sexta-feira foi o quinto aniversário da resolução 2254, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para "estabelecer o único caminho para uma solução duradoura para o conflito sírio".

"Os Estados Unidos e a grande maioria da comunidade internacional continuam comprometidos com este plano digno para acabar com o sofrimento do povo sírio", lembrou.

No entanto, acrescentou, o "regime de Al-Assad apoiado pelos seus patronos e aliados recusa-se a terminar esta guerra sem fim e brutal contra o povo sírio, bloqueando os esforços para uma solução política".