Justiça norte-americana processa Walmart por alimentar crise de opioides

A Justiça dos Estados Unidos da América (EUA) vai processar a multinacional de retalho Walmart por alegadamente estar a alimentar a crise de opioides no país, que já provocou a morte a milhares de pessoas.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento da Justiça dos EUA, citado pelas agências France-Presse (AFP) e Associated Press (AP), a Walmart - uma das maiores cadeias de hipermercados no país - é acusada de "distribuir ilegalmente substâncias controladas e prescritas durante o auge da crise de opioides" para as farmácias daquela multinacional em território norte-americano.

Por isso, a Justiça dos EUA pede indemnizações "que podem chegar a milhares de milhões de dólares", acrescenta a nota.

"Por ser uma das maiores redes farmacêuticas e um dos maiores distribuidores de medicamentos do país, o Walmart tinha a responsabilidade e os meios para ajudar a prevenir o desvio de opioides", explicitou o procurador Jeffrey Bossert Clark através de nota divulgada aos órgãos de comunicação social norte-americanos.

"Em vez disso, e durante anos", prossegue Bossert Clark, a multinacional de retalho "fez o oposto: aceitou milhares de prescrições inválidas nas suas farmácias e deixou de relatar prescrições suspeitas de [conterem] opioides".

Por essa razão, o "comportamento ilegal" do Walmart "contribuiu para a epidemia do abuso de opioides" nos Estados Unidos, sustenta o procurador.

Funcionários relatam "enorme pressão para processar os pedidos"

A Justiça norte-americana construiu este processo baseando-se em declarações de vários funcionários do grupo, que relataram uma "enorme pressão para processar os pedidos" destes fármacos ilegais.

A acusação explicita que os funcionários tinham de "estimular as vendas" a todo o custo, de modo a fidelizar também os clientes.

O Walmart rejeitou as acusações, considerando que o processo movido pelo Departamento da Justiça foi "marcado por violações éticas históricas" e que "inventa uma teoria jurídica que força ilegalmente os farmacêuticos a colocarem-se entre os pacientes e os médicos".

Este processo também está, de acordo com a empresa, "cheio de erros factuais" e "seleciona documentos retirando-os do contexto".

Crise dos opioides nos EUA matou cerca de 450 mil pessoas

A crise de opioides nos Estados Unidos da América matou cerca de 450 mil pessoas entre 1999 e 2018, segundo o último balanço feito pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla inglesa).

O consumo destas substâncias 'explodiu' em 2013 e quatro anos mais tarde o agora Presidente cessante, o republicano Donald Trump, declarou uma situação de "emergência de saúde pública" no país.

Entre os efeitos mais severos desta crise está a quebra na expectativa média de vida nos Estados Unidos entre 2014 e 2017.