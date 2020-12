Três gendarmes foram mortos a tiro em França, enquanto ajudavam uma vítima de violência doméstica. Um quarto agente ficou ferido.

As autoridades foram chamadas para resgatar uma mulher que se tinha refugiado no telhado de uma casa perto de Puy-de-Dôme, no centro do país.

O marido de 48 anos será o autor dos disparos e terá também ateado fogo à casa.