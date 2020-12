As celebrações de Natal pelo mundo num ano marcado pela pandemia

Pelo mundo fora, as celebrações de Natal em família obedeceram este ano a várias restrições, devido à pandemia, com muito em comum, da Europa ao Médio Oriente.

O simbolismo também pode ser concentrado num concerto de Natal, como o da Catedral Notre-Dame de Paris, devastada pelas chamas no ano passado. Sem público a assistir, mas transmitido pela televisão, o concerto marca o início de uma nova era na história do monumento em reconstrução.

A Rainha de Inglaterra invocou a parábola do Bom Samaritano e agradeceu a gentileza e a esperança que inspiram todos os que trabalham pela comunidade, sem olhar a religião, raça ou cultura.

Em Bagadade, houve missas em horários diferentes para evitar as multidões habituais. No ritual em torno da fogueira, as vozes da comunidade cristã erguem-se em aleluia.